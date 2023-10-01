BayWa Зарплати

Зарплата BayWa варіюється від $66,221 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $194,025 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BayWa . Останнє оновлення: 11/19/2025