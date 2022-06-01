Basware Зарплати

Зарплата Basware варіюється від $88,257 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $112,535 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Basware . Останнє оновлення: 9/2/2025