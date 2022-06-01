Каталог компаній
Basware
Basware Зарплати

Зарплата Basware варіюється від $88,257 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $112,535 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Basware. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Операції з обслуговування клієнтів
$88.3K
Менеджер з продуктового дизайну
$92.5K
Продукт-менеджер
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Basware - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $112,535. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Basware складає $92,479.

