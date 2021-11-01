Довідник компаній
BARK
BARK Зарплати

Діапазон зарплат BARK коливається від $125,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $179,100 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BARK. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $125K
Маркетинг
$141K
Дизайнер продукту
$179K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в BARK, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в BARK, становить $140,700.

