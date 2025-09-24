Каталог компаній
Bank of China
Bank of China Фінансовий аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in United States у Bank of China становить $73K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bank of China. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Загалом за рік
$73K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$73K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Bank of China?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Bank of China in United States складає річну загальну компенсацію $163,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bank of China для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $73,000.

