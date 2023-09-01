Довідник компаній
Banco de Bogota
Banco de Bogota Зарплати

Діапазон зарплат Banco de Bogota коливається від $10,399 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $49,856 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Banco de Bogota. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Науковець даних
$10.4K
Інженер-програміст
$29.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$49.9K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Banco de Bogota, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $49,856. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Banco de Bogota, становить $29,391.

