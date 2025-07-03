Каталог компаній
Bajaj Capital
Bajaj Capital Зарплати

Медіанна зарплата Bajaj Capital становить $5,382 для Продажі . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Bajaj Capital. Останнє оновлення: 11/21/2025

Продажі
$5.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Bajaj Capital - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $5,382. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bajaj Capital складає $5,382.

