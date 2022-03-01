Каталог компаній
Babbel
Babbel Зарплати

Зарплата Babbel варіюється від $63,584 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $114,637 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Babbel. Останнє оновлення: 10/17/2025

Інженер-програміст
Median $87.9K

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $115K
Бізнес-аналітик
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Аналітик даних
$63.6K
Управління персоналом
$83.9K
Маркетинг
$70.7K
Продукт-дизайнер
$68.4K
Продукт-менеджер
$75.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Babbel - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $114,637. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Babbel складає $79,850.

