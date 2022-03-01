Babbel Зарплати

Зарплата Babbel варіюється від $63,584 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $114,637 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Babbel . Останнє оновлення: 10/17/2025