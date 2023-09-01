Каталог компаній
B. Braun Medical
B. Braun Medical Зарплати

Зарплата B. Braun Medical варіюється від $47,923 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $150,750 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників B. Braun Medical. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$144K
IT-спеціаліст
$90.6K
Інженер-механік
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Продукт-менеджер
$76.9K
Продажі
$47.9K
Архітектор рішень
$130K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в B. Braun Medical - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в B. Braun Medical складає $110,142.

Інші ресурси