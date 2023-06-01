Каталог компаній
Ayar Labs
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Ayar Labs Зарплати

Зарплата Ayar Labs варіюється від $115,575 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $316,410 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ayar Labs. Останнє оновлення: 10/15/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер з апаратного забезпечення
Median $175K
Розвиток бізнесу
$316K
Інженер-програміст
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ayar Labs - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $316,410. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ayar Labs складає $175,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ayar Labs

Схожі компанії

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Netflix
  • Stripe
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси