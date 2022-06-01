Каталог компаній
Aya Healthcare
Aya Healthcare Зарплати

Зарплата Aya Healthcare варіюється від $110,744 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $237,180 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aya Healthcare. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
Median $175K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Продакт-менеджер
Median $165K
Продакт-дизайнер
$111K

Проєкт-менеджер
$131K
Рекрутер
$146K
Менеджер інженерів-програмістів
$237K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Aya Healthcare - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $237,180. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aya Healthcare складає $155,481.

