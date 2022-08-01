Каталог компаній
AXS
AXS Зарплати

Зарплата AXS варіюється від $99,500 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $198,990 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників AXS. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Продукт-менеджер
Median $113K
Інженер-програміст
Median $105K
Обслуговування клієнтів
$99.5K

Аналітик даних
$119K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$199K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в AXS - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $198,990. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AXS складає $113,000.

