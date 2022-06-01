Каталог компаній
Axcient
Axcient Зарплати

Зарплата Axcient варіюється від $30,150 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $241,200 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Axcient. Останнє оновлення: 11/14/2025

Бізнес-аналітик
$76.1K
Продажі
$99.5K
Інженер-програміст
$30.2K

Менеджер інженерів-програмістів
$241K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Axcient - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Axcient складає $87,809.

