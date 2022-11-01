Довідник компаній
Avidbots
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Avidbots Зарплати

Діапазон зарплат Avidbots коливається від $92,263 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $121,187 для Операції з персоналом на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Avidbots. Останнє оновлення: 8/9/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $93.7K
Операції з персоналом
$121K
Менеджер продукту
$92.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Avidbots, є Операції з персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $121,187. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Avidbots, становить $93,655.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Avidbots

Пов'язані компанії

  • Stripe
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Square
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси