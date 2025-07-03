Avid Зарплати

Зарплата Avid варіюється від $72,823 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $162,787 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Avid . Останнє оновлення: 8/26/2025