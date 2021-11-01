Каталог компаній
Aviatrix
Aviatrix Зарплати

Зарплата Aviatrix варіюється від $81,397 загальної компенсації на рік для Успіх клієнтів на нижньому рівні до $301,500 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aviatrix. Останнє оновлення: 8/26/2025

$160K

Інженер-програміст
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Успіх клієнтів
$81.4K
Інженер з продажів
$219K

Архітектор рішень
$302K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aviatrix Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Aviatrix - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $301,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aviatrix складає $233,200.

