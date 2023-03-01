Каталог компаній
Avetta
Avetta Зарплати

Зарплата Avetta варіюється від $100,284 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $402,000 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Avetta. Останнє оновлення: 8/26/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $132K
Менеджер з науки про дані
$402K
Продукт-менеджер
$137K

Проєктний менеджер
$100K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Avetta - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $402,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Avetta складає $134,600.

