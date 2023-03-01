Avetta Зарплати

Зарплата Avetta варіюється від $100,284 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $402,000 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Avetta . Останнє оновлення: 8/26/2025