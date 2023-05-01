Avenue Зарплати

Зарплата Avenue варіюється від $20,610 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $64,045 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Avenue . Останнє оновлення: 8/26/2025