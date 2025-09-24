Каталог компаній
Avantus Federal
Avantus Federal Дата-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in United States у Avantus Federal становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Avantus Federal. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Загалом за рік
$100K
Рівень
1
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Avantus Federal?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Avantus Federal in United States складає річну загальну компенсацію $105,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Avantus Federal для позиції Дата-сайентист in United States складає $100,000.

