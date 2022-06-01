Довідник компаній
Avant
Avant Зарплати

Діапазон зарплат Avant коливається від $99,500 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $306,626 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Avant. Останнє оновлення: 8/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $150K
Менеджер продукту
Median $110K
Аналітик даних
$101K

Менеджер з науки даних
$307K
Науковець даних
$181K
Дизайнер продукту
$99.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$285K
Часті запитання

O cargo mais bem pago reportado na Avant é Менеджер з науки даних at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,626. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Avant é $150,000.

