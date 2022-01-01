Довідник компаній
Avaloq
Avaloq Зарплати

Діапазон зарплат Avaloq коливається від $44,589 у загальній компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому кінці до $134,325 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Avaloq. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $132K
Бізнес-аналітик
$127K
Менеджер продукту
$133K

Архітектор рішень
$134K
Технічний письменник
$44.6K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Avaloq, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,325. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Avaloq, становить $131,925.

