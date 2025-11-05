Каталог компаній
Ava Labs
Ava Labs Інженер-програміст Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in New York City Area у Ava Labs становить $225K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ava Labs. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$225K
Рівень
IC4
Базова зарплата
$175K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Ava Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ava Labs in New York City Area складає річну загальну компенсацію $388,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ava Labs для позиції Інженер-програміст in New York City Area складає $236,000.

Інші ресурси