Довідник компаній
Auvik Networks
Auvik Networks Зарплати

Діапазон зарплат Auvik Networks коливається від $47,916 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $239,700 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Auvik Networks. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Інформаційний технолог (ІТ)
$47.9K
Менеджер продукту
$240K
Інженер-програміст
$82.5K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$139K
Технічний письменник
$65.7K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Auvik Networks, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $239,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Auvik Networks, становить $82,488.

