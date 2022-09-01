Довідник компаній
AutoTrader
AutoTrader Зарплати

Діапазон зарплат AutoTrader коливається від $29,862 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $155,662 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AutoTrader . Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $64.8K
Обслуговування клієнтів
$29.9K
Науковець даних
$69.7K

Менеджер продукту
$98.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$156K
Архітектор рішень
$105K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AutoTrader , є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,662. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AutoTrader , становить $83,961.

