Autodesk UX-дослідник Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

CA$151K - CA$175K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

CA$225K

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дослідник в Autodesk in Canada складає річну загальну компенсацію CA$192,762. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Autodesk для позиції UX-дослідник in Canada складає CA$132,827.

Інші ресурси