Компенсація Технічний програмний менеджер in United States у Autodesk варіюється від $144K за year для P3 до $216K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $188K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
