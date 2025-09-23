Каталог компаній
Autodesk
Медіанний пакет компенсації Аналітик з кібербезпеки у Autodesk становить $208K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Autodesk
Cybersecurity Analyst
San Francisco, CA
Загалом за рік
$208K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$163K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$5K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Autodesk?

$160K

Останні подання зарплат
33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик з кібербезпеки в Autodesk складає річну загальну компенсацію $353,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Autodesk для позиції Аналітик з кібербезпеки складає $208,000.

Інші ресурси