Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

€47K - €54.7K
Spain
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€43.4K€47K€54.7K€60.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

€142K

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Проєктний менеджер at Autodesk in Spain sits at a yearly total compensation of €60,802. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Проєктний менеджер role in Spain is €43,430.

Інші ресурси