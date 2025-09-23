Каталог компаній
Середня загальна компенсація Програмний менеджер in Singapore у Autodesk варіюється від SGD 210K до SGD 299K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

SGD 209K

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Найвищий пакет оплати для позиції Програмний менеджер в Autodesk in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 298,946. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Autodesk для позиції Програмний менеджер in Singapore складає SGD 210,276.

