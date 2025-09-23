Компенсація Продукт-менеджер in United States у Autodesk варіюється від $142K за year для P1 до $426K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $246K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
