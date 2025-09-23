Autodesk Продукт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продукт-дизайнер in United States у Autodesk варіюється від $122K за year для P1 до $292K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $147K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Останні подання зарплат

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 33.30 % щорічно )

Який графік вестингу в Autodesk ?

