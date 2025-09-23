Каталог компаній
Autodesk
Autodesk Менеджер з партнерства Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер з партнерства in Australia у Autodesk варіюється від A$240K до A$327K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

A$256K - A$310K
Australia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
A$240KA$256KA$310KA$327K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

A$249K

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Менеджер з партнерства at Autodesk in Australia sits at a yearly total compensation of A$326,934. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Менеджер з партнерства role in Australia is A$239,564.

