Autodesk
  • Зарплати
  • Маркетингові операції

  • Всі зарплати Маркетингові операції

Autodesk Маркетингові операції Зарплати

Медіанний пакет компенсації Маркетингові операції in United States у Autodesk становить $107K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Autodesk
Marketing Operations
San Francisco, CA
Загалом за рік
$107K
Рівень
Grade 11
Базова зарплата
$87K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$10K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Autodesk?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Поширені запитання

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Маркетингові операції by Autodesk in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $205,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Autodesk vir die Маркетингові операції rol in United States is $107,000.

