Autodesk
Autodesk Аналітик даних Зарплати

Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in Canada у Autodesk становить CA$128K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Autodesk. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$128K
Рівень
P3
Базова зарплата
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Бонус
CA$6K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Autodesk?

CA$225K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Autodesk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в Autodesk in Canada складає річну загальну компенсацію CA$152,974. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Autodesk для позиції Аналітик даних in Canada складає CA$115,033.

