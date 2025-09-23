Каталог компаній
Australian Government
Australian Government Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in Australia у Australian Government становить A$168K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Australian Government. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Australian Government
Product Manager
hidden
Загалом за рік
A$168K
Рівень
-
Базова зарплата
A$168K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
14 Роки
Які кар'єрні рівні в Australian Government?

A$249K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Australian Government in Australia складає річну загальну компенсацію A$173,170. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Australian Government для позиції Продукт-менеджер in Australia складає A$168,482.

Інші ресурси