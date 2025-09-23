Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Australia у Australian Government становить A$139K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Australian Government. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Загалом за рік
A$139K
Рівень
Senior Data Scientist
Базова зарплата
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Australian Government?

A$249K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Дата-сайентист pozīcijai Australian Government in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$154,541. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Australian Government Дата-сайентист pozīcijai in Australia, ir A$87,363.

Інші ресурси