Компенсація Технічний програмний менеджер in United States у Aurora варіюється від $229K за year для P5 до $336K за year для P7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $296K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
