Каталог компаній
Aurora
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний програмний менеджер

  • Всі зарплати Технічний програмний менеджер

Aurora Технічний програмний менеджер Зарплати

Компенсація Технічний програмний менеджер in United States у Aurora варіюється від $229K за year для P5 до $336K за year для P7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $296K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Переглянути 3 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний програмний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програмний менеджер в Aurora in United States складає річну загальну компенсацію $402,751. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aurora для позиції Технічний програмний менеджер in United States складає $293,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Aurora

Схожі компанії

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси