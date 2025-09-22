Каталог компаній
Середня загальна компенсація Архітектор рішень in United States у Aurora варіюється від $178K до $253K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$202K - $240K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$178K$202K$240K$253K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Архітектор рішень at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $253,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the Архітектор рішень role in United States is $178,200.

