Aurora
Aurora Продукт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продукт-дизайнер in United States у Aurora становить $170K за year для P6. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$150K - $178K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$139K$150K$178K$190K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 3 Більше рівнів
$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Aurora in United States складає річну загальну компенсацію $189,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aurora для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $138,600.

