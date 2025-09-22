Компенсація Продукт-дизайнер in United States у Aurora становить $170K за year для P6. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)