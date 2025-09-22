Каталог компаній
Aurora
Компенсація IT-спеціаліст у Aurora становить $271K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації становить $268K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$271K
$210K
$40K
$21K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 3 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції IT-спеціаліст в Aurora складає річну загальну компенсацію $435,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aurora для позиції IT-спеціаліст складає $210,000.

