Середня загальна компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Aurora Solar варіюється від $198K до $270K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora Solar. Останнє оновлення: 9/23/2025
Середня загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Aurora Solar Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)