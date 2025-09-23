Каталог компаній
Aurora Solar
Aurora Solar Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in United States у Aurora Solar становить $227K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora Solar. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Aurora Solar
Senior Product Manager
hidden
Загалом за рік
$227K
Рівень
-
Базова зарплата
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
4 Роки
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Solar Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Aurora Solar in United States складає річну загальну компенсацію $365,926. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aurora Solar для позиції Продукт-менеджер in United States складає $189,500.

Інші ресурси