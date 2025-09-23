Каталог компаній
Aurora Solar
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-дизайнер

  • Всі зарплати Продукт-дизайнер

Aurora Solar Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у Aurora Solar становить $153K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora Solar. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Загалом за рік
$153K
Рівень
L2
Базова зарплата
$148K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Aurora Solar?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Aurora Solar Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-дизайнер at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $164,300. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Продукт-дизайнер role in United States is $153,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Aurora Solar

Схожі компанії

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси