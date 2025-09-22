Каталог компаній
Aurigo Software
Aurigo Software Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Aurigo Software становить ₹1.57M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurigo Software. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.57M
Рівень
A2
Базова зарплата
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Aurigo Software?

₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Aurigo Software in India складає річну загальну компенсацію ₹3,267,133. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aurigo Software для позиції Інженер-програміст in India складає ₹1,789,848.

