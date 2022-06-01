Довідник компаній
Aura
Aura Зарплати

Діапазон зарплат Aura коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $258,700 для Успіх клієнта на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aura. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $130K
Менеджер продукту
Median $176K
Бухгалтер
$84.6K

Корпоративний розвиток
$137K
Успіх клієнта
$259K
Науковець даних
$172K
Інженер-електрик
$124K
Консультант з менеджменту
$84.6K
Маркетинг
$139K
Дослідник користувацького досвіду
$159K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Aura, є Успіх клієнта at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $258,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Aura, становить $138,250.

