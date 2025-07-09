Довідник компаній
AUO
AUO Зарплати

Діапазон зарплат AUO коливається від $25,647 у загальній компенсації на рік для Інженер-електрик на нижньому кінці до $122,400 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AUO. Останнє оновлення: 8/22/2025

Інженер-програміст
Median $29K

Повнофункціональний інженер-програміст

Дизайнер продукту
Median $27.5K
Розвиток бізнесу
$33.9K

Інженер-електрик
$25.6K
Інженер з апаратного забезпечення
$48.6K
Інженер-механік
$27.6K
Менеджер продукту
$35.7K
Технічний менеджер програми
$122K
Часті запитання

