AuditBoard
AuditBoard Зарплати

Діапазон зарплат AuditBoard коливається від $52,735 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $238,000 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AuditBoard. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $195K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $238K
Продажі
Median $190K

Людські ресурси
$175K
Менеджер програми
$100K
Менеджер проекту
$52.7K
Рекрутер
$80.4K
Інженер з продажів
$194K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$213K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У AuditBoard Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

