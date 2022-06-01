AuditBoard Зарплати

Діапазон зарплат AuditBoard коливається від $52,735 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $238,000 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AuditBoard . Останнє оновлення: 8/22/2025