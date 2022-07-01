AudioEye Зарплати

Діапазон зарплат AudioEye коливається від $169,150 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $282,580 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AudioEye . Останнє оновлення: 8/22/2025