Довідник компаній
AudioEye
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

AudioEye Зарплати

Діапазон зарплат AudioEye коливається від $169,150 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $282,580 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AudioEye. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Науковець даних
$169K
Дизайнер продукту
$231K
Менеджер продукту
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Продажі
$225K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$283K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at AudioEye is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $282,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AudioEye is $224,870.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для AudioEye

Пов'язані компанії

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси