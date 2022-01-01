Довідник компаній
Audible
Audible Зарплати

Діапазон зарплат Audible коливається від $53,890 у загальній компенсації на рік для Бізнес-операції на нижньому кінці до $525,300 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Audible. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер-програміст
SDE I $178K
SDE II $301K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер бізнес-розвідки

Науковець даних
Median $225K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $360K

Менеджер продукту
Median $220K
Менеджер програми
Median $137K
Рекрутер
Median $150K
Технічний менеджер програми
Median $192K
Бізнес-операції
$53.9K
Бізнес-аналітик
$112K
Фінансовий аналітик
$161K
Людські ресурси
$169K
Інформаційний технолог (ІТ)
$525K
Юридичний
$393K
Консультант з менеджменту
$101K
Операційний маркетинг
$189K
Дослідник користувацького досвіду
$168K
Графік вестингу

5%

РІК 1

15%

РІК 2

40%

РІК 3

40%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Audible RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 5% нараховується в 1st-РІК (5.00% щорічно)

  • 15% нараховується в 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% нараховується в 3rd-РІК (20.00% раз на півроку)

  • 40% нараховується в 4th-РІК (20.00% раз на півроку)

25%

РІК 1

35%

РІК 2

40%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Audible RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 35% нараховується в 2nd-РІК (35.00% щорічно)

  • 40% нараховується в 3rd-РІК (40.00% щорічно)

Часті запитання

Найвища оплачувана посада, про яку повідомляється в Audible, - це Інформаційний технолог (ІТ) на рівні Common Range Average із загальною річною компенсацією $525,300. Це включає базову зарплату, а також будь-яку компенсацію акціями та бонуси.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Audible is $178,375.

Інші ресурси