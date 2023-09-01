Каталог компаній
Atlantic Health System
Atlantic Health System Зарплати

Зарплата Atlantic Health System варіюється від $65,325 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $128,106 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Atlantic Health System. Останнє оновлення: 11/14/2025

Бізнес-аналітик
$65.3K
Кадрові ресурси
$106K
Інженер-програміст
$128K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Atlantic Health System - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $128,106. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Atlantic Health System складає $105,550.

