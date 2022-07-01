Athelas Зарплати

Зарплата Athelas варіюється від $35,175 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $207,834 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Athelas . Останнє оновлення: 10/9/2025