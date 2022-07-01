Каталог компаній
Athelas
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Athelas Зарплати

Зарплата Athelas варіюється від $35,175 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $207,834 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Athelas. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Адміністративний асистент
$50.8K
Менеджер бізнес-операцій
$169K
Маркетингові операції
$95.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Продукт-менеджер
$208K
Інженер-програміст
$35.2K

Full-Stack програмний інженер

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Athelas Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

The highest paying role reported at Athelas is Продукт-менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Athelas

Схожі компанії

  • Lyft
  • PayPal
  • Tesla
  • Snap
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси